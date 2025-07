Antrenorul care e pregătit să lucreze cu Gigi Becali pentru a treia oară la FCSB! "Sunt deschis la orice discuții" - Antena Sport

Toni Petrea a fost antrenorul FCSB-ului în două mandate: între iulie 2020 – mai 2021 şi între noiembrie 2021 – iulie 2022. Tehnicianul care nu a mai pregătit pe nimeni din 2023 a avut o relaţie excelentă cu Gigi Becali.

Antrenorul de 50 de ani nu ar refuza o nouă colaborare cu Gigi Becali la FCSB, asta chiar dacă în acest moment el are un alt rol la noul club, Daco-Getica, ocupându-se de descoperirea noilor talente din România.

Antrenorul care e pregătit să lucreze cu Gigi Becali pentru a treia oară la FCSB

“Nu m-am gândit nici că voi reveni a doua oară. Am fost întrebat de ce am revenit, am spus de ce. M-a bucurat mult că jucătorii din acel moment m-au dorit. Ca antrenor, nu poți să știi ce ți se oferă și ce variante ai.

Niciodată nu am spus nu niciunei echipe dintre cele pe care le-am pregătit. Poate fi o conjunctură. Sunt deschis la orice discuții, oricând. Eu nu sunt genul de om care să zică nu din start, dar depinde de mulți factori”, a spus Petrea, citat de digisport.ro.

FC Snagov, Concordia Chiajna, FCSB, Al-Hilal, Litex Lovech, Al-Wahda și Al-Wasl sunt echipele la care Toni Petrea a fost secund. FCSB, Chindia Târgoviște și ”U” Cluj sunt cluburile care i-au oferit şansa să devină principal. Acum, el este mulţumit de poziţia ocupată la Daco-Getica.