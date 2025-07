Andrei Nicolescu a "tunat" și pe rețelele sociale după Csikszereda - Dinamo: "O lecție de improvizație proastă" - Antena Sport

Au rămas în schimb oamenii, suporterii Dinamo, veniți cu biletul plătit, cu un optimism aproape absurd și cu răbdarea pe care doar fotbalul românesc ți-o poate cere dar primiți cu gaz lacrimogen. Mulți n-au apucat să vadă nimic. Alții au intrat cu întârziere, după discuții sterile și telefoane care nu rezolvau nimic. Cei mai nefericiți dintre toți au primit o serioasă doză de gaz lacrimogen sau ghete si bastoane de la jandarmi susținuți de stewarzii firmei de “pază”.

Și, undeva între garduri, s-a pierdut exact esența: bucuria de a fi împreună la un meci.

Pentru unii, poate că totul a fost doar un episod minor, un incident care va fi uitat. Dar pentru mine, care am fost acolo și am ridicat vocea degeaba și pentru suporterii care au bătut drumul până la Miercurea Ciuc ca să fie întorși din poartă, modul in care oficialii clubului nostru au fost mutați la Tribuna a doua, a fost încă o amintire tristă despre cum arată fotbalul atunci când e organizat cu rea voință.

Despre fotbal îmi este greu să scriu în momentul ăsta. Îl felicit pe Robert, care a făcut minuni cu această echipă și îmi este foarte greu să înțeleg de ce meciul a început pentru noi abia prin minutul 15. Jucătorii noștri trebuie să înțeleagă că aici este Dinamo, meciul nu se termină de fapt niciodată!

O să rămână o cronică de început de sezon în care scorul de pe tabelă e mai puțin important decât nota de subsol: România fotbalistică încă mai știe să-și pună singură piedică“, a scris Nicolescu pe contul său de Facebook.