Cât de frumoasă este fiica cea mare a lui Helmut Duckadam. Imagini rare cu Brigitte, care este locuieşte în SUA - Antena Sport

„N-aveam nimic. Cel mai grav a fost atunci, în momentul după ce ne-am căsătorit. Tot ce aveam eu în România am dus în America, atunci când am plecat, în 2003. Când m-am însurat cu Alexandra, nu aveam nimic. Trăiam, practic, din salariul ei și din pensia mea mică. La un moment dat, am pierdut și apartamentul din Arad.

A fost o casă naționalizată, o câștigasem eu prin hotărâre definitivă, dar, după zece ani, urmașii urmașilor au câștigat-o la CEDO și m-au dat afară, zbang. Și m-am dus la mama, că n-aveam unde să mă duc. M-am dus la mama și, practic, pe cea mică, până la un an de zile, am crescut-o la mama. Nu aveam nici furculiță, nici cuțit”, a spus, în trecut, Duckadam, la Antena 1.