Alexandra Duckadam, în lacrimi la primul 7 mai fără Helmut Duckadam: "M-aţi făcut să plâng, nu voiam asta" - Antena Sport

„(n.r. Care este data de 7 mai pe care nu o veți uita niciodată?) Am fost într-un an împreună la Sevilla, am fost pe stadion, chiar la acea poartă, acel 7 mai rămâne memorabil.

Este o zi foarte încărcată, plină de amintiri. Trebuie să mă țin ocupată, altfel mintea o ia razna.

Am învățat foarte multe de la el, era corect, modest. La fel a învățat-o și pe fetița noastră, să fim oameni la locul nostru. Viața are de toate, trebuie să le acceptăm, chiar dacă mai greu, e singura variantă pe care o avem, să mergem înainte”, a spus Alexandra Duckadam.