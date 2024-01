Cât de frumoasă este şi cu ce se ocupă soţia lui Lucian Bute. Elena l-a cucerit definitiv pe fostul mare campion român - Antena Sport

„Am avut discuții pe tema asta cu soția înainte de a mă retrage. Ne-am așezat la masă. ‘Ce facem? Ne întoarcem, nu ne întoarcem?’. Eram îndoiți. Dar a venit primul copil pe lume, apoi la un an și ceva după a apărut și Eric, iar atunci am stat cu Elena și ne-am gândit. ‘Ce ne dorim? Noi avem 40 de ani, viața e făcută, dar pentru copilașii ăștia…?!’. Punem interesul lor pe primul plan. Canada ne oferă mai multe pentru viitorul lor”, a declarat Lucian Bute.

Lucian Bute a fost foarte dezamăgit de ce s-a întâmplat cu Gala Bute. El a subliniat că dacă ar fi ştiut ce avea să urmeze nu mai boxa în România.

„Nu, i-au dat nume (n.r.: Gala Bute) ca să facă rezonanță. Mie îmi pare foarte rău pentru ceea ce s-a întâmplat cu acest eveniment. Am venit cu mare drag să boxez în România, mi-am dorit foarte mult. Dacă aș fi știut cum vor decurge lucrurile, nu aș fi venit niciodată. Nu aveam nevoie. Cu ce am greșit eu să fiu tăvălit în halul ăsta?! S-a scris doar Gala Bute. Eu mi-am făcut datoria, am venit, am boxat, am plecat. Mi-am plătit taxele, au venit și au controlat asta. Hai să închidem subiectul pentru că nu-mi face plăcere să vorbesc despre acest lucru!”, a afirmat Lucian Bute.