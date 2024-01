Cât de frumoasă este unica femeie care l-a făcut bunic pe Ion Țiriac. Motivul pentru care miliardarul se descrie "mediocru" - Antena Sport

În prezent, fiul lui Ion Țiriac ar fi într-o relație cu Sorana Cîrstea. Cei doi au evitat să vorbească despre subiect și să confirme informația.

Ion Ţiriac a surprins pe toată lumea cu modul în care îşi împarte averea

Averea lui Ion Țiriac este estimată de Forbes, la începutul acestui an, la 2.1 miliarde de dolari. Este depășit în topul bogaților României numai de Daniel Dineș.

Ion Ţiriac are, în total, 3 copii: Ion Ion Ţiriac, Karim Mihai Ţiriac şi Ioana Natalia Ţiriac. El le mărturisea jurnaliştilor italieni că, deşi are 3 copii legitimi, consideră că are, în total, 33 de copii şi că îşi va împărţi averea în 33 de părţi legale. Și-a făcut deja testamentul.

„Mereu mi-au plăcut femeile, nu pot să explic acum din ce motiv. Am 3 copii legitimi, dar am 33 în total. Nu îmi poartă numele, dar după dispariția mea, averea va fi împărțită în 33 de părți egale. Toată lumea va primi aceeași sumă”, le-a declarat Ion Țiriac jurnaliștilor italieni de la rosario3.com.

„Dacă le cade totul din cer, vor avea unele dizabilităţi”, mai adăuga omul de afaceri român.