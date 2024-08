Cătălin Moroşanu, dezvăluiri rare despre marea lui iubire: "Avea 16 ani". Cât de frumoasă este şi cu ce se ocupă Georgiana - Antena Sport

Cătălin Moroşanu a făcut dezvăluiri rare spectaculoase despre marea lui iubire. Luptătorul care a împlinit în luna iunie 40 de ani a vorbit despre soţia lui, Georgiana Moroşanu, cu care este într-o relaţie încă din adolescenţă.

„Moartea din Carpaţi” şi Georgiana s-au căsătorit în 2012 şi au doi copii: Natalie (13 ani) şi Nicolas (2 ani). Fostul mare campion a dezvăluit că mereu a fost susţinut de soţia lui, cea care a stat în spatele succesului înregistrat în ring.

Cătălin Moroşanu, dezvăluiri rare despre marea lui iubire

Georgiana, care radiază de fericire alături de Cătălin (VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS), este de profesie medic stomatolog.

„Mereu se întâmplă lucrurile astea într-o căsnicie, adică am fi ipocriți să spunem: mamă, numai lapte și miere. Nu există așa ceva! Dar faptul că am fost de mici, ea avea 16 ani, eu 17 ani, faptul că am crescut împreună, faptul că ne-am modificat comportamentele, faptul că ne-am acceptat așa cum am fost noi, ne-a fost mai ușor să știm cine suntem.

Ea învăța într-un liceu și eu învățam în alt liceu. Am crescut împreună, ne-am crescut unul pe altul. De exemplu, o femeie care are acum 30 și ceva de ani, e cam greu să mai accepte un bărbat lângă ea cum e el, că noi, bărbații, suntem mai copii. Îți dai seama o femeie independentă, are 34 de ani, are banii ei, mereu găsești câte un defect, că nu e perfect. La noi a fost altfel, am fost de mici, am crescut, ne-am modelat unul pe altul, au venit copiii, copiii au fost foarte importanți pentru că ne-au stabilizat relația.