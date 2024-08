Câţi bani va plăti Ion Ţiriac pentru sportivii români medaliaţi la Paris, după ce s-a răzgândit în privinţa premierii acestora! - Antena Sport

Care sunt medaliaţii români de la Jocurile Olimpice 2024

România are până acum opt medalii cucerite la JO 2024. Trei sunt de aur, patru de argint şi una de bronz. Aur au câştigat înotătorul David Popovici (la 200 metri liber), canotorii Andrei Cornea şi Marian Enache, la dublu vâsle masculin, şi echipajul feminin de opt plus unu (Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu).

Argintul a fost obţinut de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş la dublu vâsle feminin. Totodată, de Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel la dublu rame feminin şi de Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc la dublu vâsle feminin – categorie uşoară. Miercuri seară halterofila Mihaela Cambei a adus un nou argint. La haltere, categoria 49 kg. Bronzul a fost cucerit de David Popovici. „Fenomenul” s-a clasat pe 3 la 100 metri liber. Zhanle i-a învins pe Chalmers şi Popovici în proba „regină”. Chinezul a doborât recordul mondial. Precedentul record mondial îi aparţinea tot lui.

Sabrina Voinea speră şi ea la medalie în urma revizuirii exerciţiului ei la sol

Sabrina Maneca Voinea speră şi ea să obţină, în cele din urmă, medalia de bronz la Jocurile Olimpice 2024 după revizuirea exerciţiului ei la sol.

Nadia Comăneci a anunţat că exerciţiul Sabrinei Voinea de la sol va fi revizuit în urma descoperirii unor probe video care ar demonstra că românca nu a depăşit suprafaţa covorului.

Sabrina Voinea a acuzat că depunctarea ei s-a bazat pe o fotografie care nu ar fi din timpul finalei de la sol.

„Nu știu exact ce părere au avut arbitrele, eu mi-am făcut solul cât am putut de bine, am tras până la capăt de mine, am reușit toate liniile acrobatice, nu am ieșit deloc din sol, mi-am făcut toată artistica, dar iată că arbitrele nu știu ce au văzut.

Au văzut altceva și m-au depunctat cu 0,1, doar că nu știu pe ce. Ele au spus că am ieșit din covor, dar eu nu am ieșit. Au avut o poză la îndemână în care au zis că eu am ieșit din covor, doar că acea poză nu era de ieri (n.r. – de luni, ziua finalei).