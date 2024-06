Ce a ajuns să facă Irina Columbeanu în Statele Unite, pentru a-l ajuta pe tatăl ei, ce şi-a "tocat" averea şi nu are bani de azil - Antena Sport

Irina Columbeanu a venit în România să îl viziteze pe tatăl ei, Irinel Columbeanu. Iată ce a ajuns să facă Irina Columbeanu în Statele Unite.

Chiar dacă are numai 17 ani, Irina Columbeanu lucrează într-un restaurant. Venită să îl vadă pe tatăl ei în România, Irina Columbeanu a făcut declaraţii.

Ce a ajuns să facă Irina Columbeanu în Statele Unite, pentru a-l ajuta pe tatăl ei, ce şi-a „tocat” averea şi nu are bani de azil

„În acești șase ani chiar m-am schimbat foarte mult. A fost o schimbare foarte bună și pozitivă, sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara…

Da, sunt hostess la un restaurant italian, dau meniuri și fac chestii d-astea, fac și eu niște bani și îi trimit tatălui meu. Îmi place să lucrez”, a declarat Irina Columbeanu pentru „Fiţă cu Adiţă„.

Irina Columbeanu are planuri mari de viitor. Ea şi-ar dori să devină medic. Irina a mărturisit că visează să studieze Medicina în Elveţia.