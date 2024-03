Ce a făcut în fiecare zi din ultimii 9 ani una dintre cele mai frumoase femei din România, fosta "Prinţişorului Craiovei" - Antena Sport

Reclamă

Mă antrenez uneori și 3 ore pe zi, 4 sau 5 zile din 7. Nu doar sală. Combin cu o oră pilates sau 5-6 km, o tură de parc de alergare. Îmi este aproape de casa și de birou, motiv pentru care foarte ușor mă pornesc în aventura asta”, a spus Marica, citată de fanatik.ro.

Oana Marica s-a despărţit de Adrian Mititelu Jr

Una dintre cele mai frumoase femei din România a rupt tăcerea după ce s-ar fi despărţit de „Prinţişorul Craiovei”. Oana Marica, una dintre cele mai frumoase femei din România, a vorbit despre planurile sale de viitor.

„Sunt fericită, am fost fericită mereu, dar în felul meu. Fericirea mea a fost și este relativă. Mereu am avut un progres în in viață, am urcat mai lent sau mai repede, dar am urcat.

Îmi doresc să fiu mamă și probabil o să se întâmple, însă nu mâine, nici anul acesta, dar o să fie parte din următorul progres! O binecuvântarea, la timpul ei!„, a spus Oana Marica pentru sursa citată.

Oana Marica a fost logodită cu Marius Niculae. „Săgeată” i-a oferit un inel cu diamant în Dubai, dar nu a mai ajuns cu Oana la altar. În momentul despărţirii, au apărut informaţii că tânăra l-ar fi lăsat pe fostul internaţional fără mai multe obiecte de lux. A negat vehement.

„Marius Niculae nici nu mai locuia în Lisabona, era căsătorit când a vândut casa aceea. Nu am nicio legătură cu pierderile lui. Nu este într-o poziție proastă în momentul de față, în continuare are diverse business-uri. Probabil nu a fost conexiunea respectivă. Ceva nu a funcționat. Eu cred că 80% dintre noi am avut relații cu împăcări și despărțiri. Deja am trecut amândoi peste relația asta”, spunea Oana Marica.

