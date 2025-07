Dinamo i-a decis viitorul lui Cătălin Cîrjan. Anunţul făcut de Zeljko Kopic - Antena Sport

Dinamo îşi începe noul sezon din Liga 1 lunea viitoare, pe terenul nou promovatei Csikszereda, de la ora 21:30. Înainte de meciul contra ciucanilor, Zeljko Kopic a fost prezent la o conferinţă de presă în cadrul căreia a abordat mai multe subiecte, printre care şi cel legat de situaţia lui Cătălin Cîrjan.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Echipa bucureşteană a primit o ofertă pentru fotbalistul ei de 22 de ani de la o campioană din Europa.

Cătălin Cîrjan nu pleacă şi va fi căpitanul lui Dinamo în sezonul viitor

Mijlocaşul crescut de Arsenal va purta banderola de căpitan sezonul viitor, ceea ce înseamnă că nu va pleca în această vară. Zilele trecute, s-a scris despre interesul celor de la Sturm Graz pentru fotbalistul alb-roşilor, însă se pare că Dinamo a decis împreună cu el că nu este momentul bun pentru o mutare.

În plus, Kopic a vorbit la conferiţa susţinută despre cât de mult a evoluat Cîrjan în ultima perioadă, motiv pentru care a decis să îl transforme în căpitan, astfel încât să crească şi mai mult şi să fie ofertat de o echipă şi mai bună.

“Am avut discuții și în privința lui Cîrjan. Am vorbit cu el, cu clubul, și am transmis că nu este momentul potrivit pentru un transfer.