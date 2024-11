Ce a putut spune fiica lui Leonard Doroftei despre iubitul său şi reacţia părinţilor: "Tata este un om foarte calm" - Antena Sport

Ce a putut spune fiica lui Leonard Doroftei despre iubitul său. Vanessa, superba fiică a lui Leonard Doroftei, a făcut dezvăluiri rare despre iubit. (VEZI IMAGINI DE SENZAŢIE ÎN GALERIA FOTO)

Vanessa Doroftei este într-o relaţie de mai mult timp cu un tânăr pe care l-a cunoscut în România. Chiar dacă o perioadă stat la distanţă, cei doi se iubesc enorm. Mai mult, Vanessa Doroftei a spus că iubitul său este şi pe placul tatăului său.

„Da, sunt într-o relație de un an și ceva. E un băiat din România iubitul meu. L-am cunoscut aici, am stat o perioadă la distanță și acum suntem împreună, pentru că am revenit în țară de câteva luni. Tata este un om foarte calm, dar sunt mai aproape de mama din punctul acesta de vedere, când am nevoie de sfaturi.

Tata mi-a fost întotdeauna aproape, nu există vreun lucru pe care nu aş putea să-l spun lui, să reacţioneze prost în legătură cu băieţii. Mama şi tata mă susţin în tot ceea ce fac”, a declarat Vanessa despre reacția tatălui ei, conform cancan.ro.

Fiica de 21 de ani a lui Leonard Doroftei şi-a dezvăluit secretul frumuseţii

Fata lui Leonard Doroftei s-a făcut mare şi nu poate să stea departe de sport. Este îndrăgostită de pilates. Vanessa Doroftei se pregăteşte pentru o carieră în magistratură. Fiica lui Doroftei are 21 de ani si merge la pilates, unde instructor îi este Baris Aktas, turcul care a jucat baschet pentru România.