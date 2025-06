A dat cărţile pe faţă: cum s-a schimbat viaţa iubitei fiului lui Ion Ţiriac, imediat după ce l-a cunoscut pe miliardar - Antena Sport

Sorana Cîrstea a avut parte de o perioadă extrem de dificilă în carieră, când a ieşit din topul 100 după 7 ani. S-a întâmplat cu 10 ani în urmă, atunci când antrenorul ei devenea Marius Comânescu.

Acesta a dezvăluit cât de importantă a fost apariţia lui Ion Ion Ţiriac în viaţa Soranei Cîrstea. Fiul miliardarului Ion Ţiriac a ajutat-o pe Sori să îşi recâştige încrederea ca sportivă.

Comănescu, cel care a pregătit-o pe Sorana din 2015 până la Roland Garros 2018, a dat cărţile pe faţă şi a dezvăluit că fiul lui Ţiriac a fost cel care a sprijinit-o şi încurajat-o pe româncă să redevină o jucătoare de top.

Cum s-a schimbat cariera Soranei Cîrstea

“Aș fi vrut să lucrez mai mult cu ea. Ne-am oprit, poate, prea devreme. Nu cred că am apreciat corect, la momentul respectiv, următorii pași ai Soranei.

Părea că nu își mai dorește foarte mult să joace tenis și nu era mulțumită cu o poziție de prima sută, de locurile 60-70. Am avut discuții clare cu ea, iar, pe fondul acela, era greu să aduc ceva în plus. Întotdeauna am preferat să mă dau la o parte și să o las să aibă șansa de a lucra cu altcineva care să îi aducă plusul căutat.