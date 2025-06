Aroganţa milionarului român care are 9 copii cu 4 femei diferite! A spus exact câţi bani câştigă în fiecare an - Antena Sport

Milionarul român care are 9 copii cu 4 femei diferite nu se dezminte. Nemulţumit de taxele care vor fi impuse de către noul Guvern a anunţat că vrea să plece din România. Acum, a dat cărţile pe faţă şi a dezvăluit câţi bani câştigă în fiecare an. Suma e absolut impresionantă.

Milioarul român care are 9 copii cu 4 femei diferite face noi dezvăluiri de senzaţie. A spus câţi bani câştigă în fiecare an din afacerile pe care le deţine.

Suma fabuloasă pe care o câştigă anual Cristi Borcea

Cristi Borcea, fostul şef al celor de la Dinamo are o avere impresionantă, dar afacerile pe care le deţine continuă să îi aducă sume importante în conturi. După ce a anunțat că se gândește serios să plece definitiv din România și să se mute în Emiratele Arabe Unite, la Dubai a spus câţi bani câştigă anual. Fostul şef al celor de la Dinamo s-a implicat în afaceri imediat după revoluţie cânf vindea butelii GPL.

Cristi Borcea susține că, din 1990 și până în prezent, a avut în medie un profit de 10 milioane de dolari anual. Mai mult, cea mai mare cifră de afaceri pe care a atins-o a fost de 300 de milioane de euro. “Undeva la 300 de milioane de euro. Profitul meu a fost foarte puțin, unu virgulă… Ce-am făcut eu cu buteliile, vorbim de 1990 și acum… media, la mine, din ’90 și până acum a fost 10 milioane de dolari pe an (n.r. profit)”, a afirmat milionarul român care are 9 copii cu 4 femei diferite, pentru iamsport.ro.

Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei diferite. Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreună 3 copii- Este vorba despre Milan și gemenele Indira și Rania. Cu prima sa soție, Mihaela, fostul patron al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Antonia Melissa şi Angelo. Cu a doua soţie, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu.