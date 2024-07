Ce a spus nora milionarului român care şi-a înşelat soţia 16 ani despre socrul ei celebru, după ce s-a despărţit de fiul lui! - Antena Sport

Cristina Ich s-a despărţit, recent, de Alex Piţurcă. Iată ce a spus nora milionarului român care şi-a înşelat soţia 16 ani cu cea mai cunoscută amantă din România despre socrul ei celebru.

În ciuda despărţirii de Alex Piţurcă, influenceriţa rămâne în relaţii foarte bune cu familia fostului fotbalist. Ea a vorbit în termeni foarte frumoşi de Victor Piţurcă.

Ce a spus nora milionarului român care şi-a înşelat soţia 16 ani despre socrul ei celebru, după ce s-a despărţit de fiul lui!

“Din fericire, știrea aceasta nu m-a surprins. Am un deosebit respect pentru domnul Victor Pițurcă și am știut de la început că sunt binevenită în familie. De altfel, ca și în cazul lui Alex, am păstrat o relație deschisă și apropiată – nici nu am avea cum altfel. Nu doar o dată i-am cerut sfatul și de cele mai multe ori am primit răspunsuri și soluții valoroase din partea dânsului pentru dilemele avute. M-a tratat tot timpul ca pe Cristina, o persoană cu individualitate proprie, nu ca pe ‘iubita lui Alex’ sau ‘mama nepotului’, iar asta ne-a apropiat și m-a făcut să prețuiesc și mai mult relația dintre noi”, a spus Cristina Ich despre Victor Piţurcă, pentru spynews.ro.

Ich a comentat, astfel, o declaraţie mai veche a lui Victor Piţurcă, în care fostul selecţioner al României o numea „o femeie în adevăratul sens al cuvântului”.

”Mie, fetele cu care a fost el, nu mi-au fost la suflet. Eu voiam altceva pentru el. Nu mi-am dorit pentru el vedete. El având doar vedete, este un mic dezavantaj. I-am spus, statutul de bărbat aduce niște obligații.