Ce avere avea primarul care a murit în ziua în care aniversa 40 de ani de căsnicie şi relaţia acestuia cu Gigi Becali şi Halep! - Antena Sport

Decesul primarului Buşteniului, Emanoil Savin, în ziua în care aniversa 40 de ani de căsnicie i-a întristat pe locuitorii oraşului pe care îl conducea. Iată ce avere avea primarul şi relaţia acestuia cu Gigi Becali şi Simona Halep.

Emanoil Savin era naşul de cununie al lui Lucian Bute, fostul mare campion mondial de box. Edilul Buşteniului s-ar fi prăbuşit pe un teren de fotbal, în timp ce participa la un eveniment. Avea 65 de ani.

Ce avere avea primarul care a murit în ziua în care aniversa 40 de ani de căsnicie şi relaţia acestuia cu Gigi Becali şi Halep!

Emanoil Savin avea o avere de cel puţin 7 milioane de euro. El dorea în urmă cu 3 ani să se implice financiar la Dinamo.

Într-un interviu, Emanoil Savin făcea dezvăluiri despre relaţia cu Gigi Becali şi cu familia Halep.

„Sunt dinamovist din copilărie, dar după ce m-am căsătorit, soția mea, Rodica, Alexandra, Mădălina (n.r. fetele sale) și eu, suntem dinamoviști, iar Alexandros (n.r. băiatul său) e stelist. Când mergeam la Gigi Becali la meciuri numai pe el îl primea la tribuna oficială, pe mine mă trimitea să mă duc la altă lojă că zicea că eu nu țin cu Steaua. Am rămas dinamovist, așa am crescut chiar dacă am jucat fotbal la alte echipe, am evoluat 6 ani la Oțelul Galați, după care am plecat la Carpați Sinaia, unde am fost 10 ani.