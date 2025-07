Norris vs Piastri, duelul austriac. Analiza lui Adrian Georgescu despre piloţii McLaren - Antena Sport

Piastri a ales

Lui Piastri i s-a dat de ales dacă să intre în turul următor sau să mai stea patru tururi cu pneuri medii, dintre care unul deteriorat. Oscar a ales ”delta plus four”.

Aceasta, scrie Hughes, a fost o combinație letală, un un-doi ca la box. Australianul a stat patru tururi, încercând să obțină timpi cât mai buni fără să fie în ”aer murdar”. Acești timpi nu au fost însă atât de buni pe cât și-ar fi dorit. Astfel încât, după cea de-a doua oprire la boxe a amândurora, a ieșit tot pe poziția a doua și a reînceput cursa de urmărire. Ambii pe pneuri medii, cu aproximativ aceeași ”viață” în ele. Dar Piastri, ținut pe loc și de incidentul cu Colapinto, nu a mai reușit să revină în zona DRS.

Cine sunt inginerii de cursă

Un alt factor este posibil să conteze, anume inginerii de cursă ai celor doi. Lando Norris lucrează cu Will Joseph. Acesta e la McLaren din 2006 și anul trecut a fost avansat ca director al Race Engineering. A mai lucrat cu Hamilton, Perez, Magnussen, Alonso.

Tom Stallard e inginerul de curse al lui Piastri. A fost canotor de performanță pentru echipa Universității din Cambridge și a fost la Olimpiadele din Atena și Beijing. A devenit inginer de curse în 2014, pentru Button, apoi pentru Vandoorne, Sainz, Ricciardo.

Will Joseph e însă șeful. El l-a atenționat pe Piastri, prin Stallard, după manevra din turul 20, că exagerase cu atacul. Australianul și-a cerut ulterior scuze, tot prin intermediul comunicației. În turul 61 din 70, Norris mai avea doar două secunde în fața lui Piastri, dar acesta se apropia și urma să intre în zona DRS în trei tururi. Norris i-a cerut atunci ajutorul lui Joseph: ”I need some pace, please help”. Joseph i-a spus prin radio că diferența se făcea în zonele de viteză și că ar putea aborda un pic altfel primul viraj.

Un duel strâns

Norris e într-o formă bună. Și-a recăpătat încrederea în sine. O spune și declarația lui de după Marele Premiu al Austriei: ”Asta arată ce pot face atunci când am la dispoziție ceea ce-mi trebuie”. ”Meciul” lui cu Piastri va fi foarte disputat. Australianul are o creștere evidentă față de sezonul trecut, care se vede mai ales în evoluțiile din calificări.

Cine poate să le amenințe supremația? Mâine vorbim despre Ferrari, care a făcut un pas înainte.