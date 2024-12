Ce nu a mai făcut Ion Ţiriac în nicio zi din ultimii 42 de ani. Dezvăluirea incredibilă făcută de miliardarul român - Antena Sport

Ion Ţiriac se menţine într-o formă fizică de invidiat. Miliardarul ajuns la 85 de ani a dezvăluit că are un program strict zilnic şi nu mănâncă un număr de până la şase ore.

Mai mult, omul de afaceri a ţinut să specifice că, de la retragerea din tenis, nu a mai alergat şi nu a mai practicat sportul alb, cel care l-a făcut celebru.

Ion Ţiriac a renunţat la sport cu 42 de ani în urmă

„Nu mănânc între patru și șase ore în fiecare zi. Așa mă mențin. În rest, nu fac nimic, din păcate. Eu la 43 de ani, când am spus că am terminat, am zis `jur să nu mai ating o rachetă de tenis`, `jur să nu mai alerg`.

Pentru că am alergat de trei ori mai mult decât Năstase, de șapte ori mai mult decât alții și am zis mi-ajunge, am făcut o greșeală”, spunea recent Ion Ţiriac, pentru gsp.ro.

Ce nu mănâncă Ion Ţiriac

Chiar dacă în prima parte a vieţii, a fost fan al mâncărurilor cu grăsime, lucrurile s-au schimbat şi Ion Ţiriac, ajuns la 85 de ani, se gândeşte mult la sănătatea sa, dar şi la siluetă.