Ce relaţie există între Ion Ţiriac şi singura femeie care i-a fost soţie: "Am învățat lecția și am terminat" - Antena Sport

Ce relaţie există între Ion Ţiriac şi singura femeie care i-a fost soţie. Miliardarul român a fost căsătorit o singură dată: cu Erika Braedt.

Ion Ţiriac a făcut dezvăluiri unice despre singura femeie care i-a fost soţie. Erika Braedt e stabilită în Germania şi are 80 de ani. Ţiriac spune că fosta sa soţie este antrenoare de handbal.

„Eu m-am însurat la 20 de ani și am divorțat la 22 de ani, am învățat lecția și am terminat. Atâta tot. O singură dată. Da, Erika Braedt. Prietena mea și acum. Profesoară de sport la 80 de ani, are trei echipa de junior de fotbal, nu de handbal cum era ea, gratis, bineînțeles, le antrenează în fiecare zi. E în Germania„, a spus Ion Ţiriac pentru gsp.ro.

Ion Țiriac și Erika Braedt au ajuns la altar în anul 1963. Ea era handbalistă la Știința București și a ales să rămână alături de „Țiri” cu orice preț. Familia i-a emigrat în Germania, dar Erika a decis să rămână în România pentru a se căsători cu cel care atunci făcea carieră în hochei.

24 de ani avea Ion Țiriac în momentul în care și-a unit destinul cu iubita lui care era cu 5 ani mai tânără. La scurt timp după căsnicie, cei doi și-au dat seama că nu se potrivesc. El era mai mereu plecat la antrenamente, iar despre Erika au apărut tot mai multe zvonuri că l-ar fi înșelat.