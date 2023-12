Cea mai cunoscută amantă din România s-a filmat în chiloţi şi în bustieră decoltată: "Arăţi bombă!" - Antena Sport

„Am linia mea de haine. Vindem haine în Cipru și în Mykonos. Am magazinele online cu lenjerii, chestii de casă, costume de baie. Am contracte de imagine, am emisiunea mea pe YouTube. Emisiunea este strict despre viața mea”, spunea Vica.

Cea mai cunoscută amantă din România trece prin momente cumplite, după o operaţie estetică suferită. Vica Blochina a dezvăluit prin ce a ajuns să treacă, după ce a suferit o intervenţie chirurgicală numită plicatură gastrică.

Vica Blochina a apelat la intervenţia numită plicatură gastrică pentru a scăpa cât mai repede de kilogramele în plus. Însă, la câteva luni după operaţia suferită, fosta balerină de la Melody se confruntă şi cu probleme.

Vica a dezvăluit că a slăbit 10 kilograme, într-un timp scurt, iar din acest motiv are dureri de cap frecvente. Aceasta a declarat că şi pielea a început să i se lase, însă are grijă de acest aspect, şi apelează în mod constant la tratamente corporale pentru fermitate.

„După ce am slăbit vreo zece kilograme în patru luni de zile acum am o durere de cap…plus că trebuie să am grijă de pielea mea, deoarece în unele locuri a început să se și lase pielea și vreau să lucrez foarte mult la fermitate. Eu una iubesc tratamentele corporale și faciale la nebunie”, a declarat Vica Blochina, pe pagina ei de Instagram.