Cine este şi cu ce se ocupă "febleţea" lui Ilie Dumitrescu. Are 18 ani şi este de o frumuseţe rară: "E slăbiciunea mea!" - Antena Sport

Cine este şi cu ce se ocupă Mayra Daria, „febleţea” lui Ilie Dumitrescu

Fostul atacant al Generaţiei de Aur este extrem de mândru

Se ştie cine este şi cu ce se ocupă tânăra care este „febleţea" lui Ilie Dumitrescu. Mayra Daria, unica fiică a fostului atacant al Generaţiei de Aur, are 18 ani şi este de o frumuseţe rară. „Mister" a declarat, cu fiecare ocazie, că este un tată extrem de mândru.

Mayra a devenit majoră anul trecut, când a absolvit cu brio Şcoala Cambridge din Bucureşti. A ales să îşi continue studiile în România şi a fost admisă la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA).

„Copiii sunt ceva special în viața mea„, a afirmat fostul mare jucător al Stelei şi al naţionalei României. Ilie Dumitrescu are trei băieţi şi o fată din cele două căsnicii pe care le-a avut. Din mariajul cu Nela îi are pe Dani şi pe Sică, iar cu a doua soţie, Letiţia Badea, îi are pe Toto şi pe Mayra.