Cine preia conducerea clanului Corduneanu după moartea liderului, Costel! "Stăpânul Moldovei" a murit în plin război între fraţi! - Antena Sport

Până să devină lider interlop, Costel Corduneanu a fost unul dintre cei mai valoroşi luptători ai României. Corduneanu a fost campion mondial la cadeţi şi a participat la două ediţii ale Jocurilor Olimpice, unde a ocupat locul 9 – Barcelona, 1992, respectiv locul 14 – Atlanta, 1996. În 1996, la JO de la Atlanta a participat și fratele lui, Gheorghe Corduneanu, care a ieșit al șaptelea la lupte libere, categoria 48 kg.

Adrian Corduneanu a fost luptător de performanţă înainte de a deveni lider interlop. A participat la două Jocuri Olimpice

El i-a cunoscut la Jocurile Olimpice pe Leonard Doroftei şi pe Laura Badea, cu care s-a şi împrietenit. În 2013, în perioada în care era preşedinte al Federaţiei Române de Box, Leonard Doroftei s-a fotografiat alături de cel care devenise un temut interlop. A urmat un val de critici, iar „Moşul” a venit cu explicaţii.

„Eu îl cunosc ca sportiv, îl cunosc ca om care a luptat, care a avut rezultate. Atât pot eu spune despre Corduneanu. Ce spun alţii, sunt lucruri pe care le ştiu ei. Eu spun ce ştiu.

„Multe cantonamente le-am făcut împreună, ei cu luptele, noi cu boxul. Îl cunosc de peste douăzeci de ani. Avem amintiri frumoase, am fost la două Olimpiade împreună. Dacă am fost colegi să nu crezi că am fost împreună. Ne întâlneam mai seară de seară, pe holuri, pe la cantină sau mai stăteam de vorbă pe afară”, spunea Leonard Doroftei.