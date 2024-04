"Amintiri frumoase!" Cum l-a descris Leonard Doroftei pe Costel Corduneanu. Interlopul a murit la 54 de ani - Antena Sport

Reclamă

„Eu îl cunosc ca sportiv, îl cunosc ca om care a luptat, care a avut rezultate. Atât pot eu spune despre Corduneanu. Ce spun alţii, sunt lucruri pe care le ştiu ei. Eu spun ce ştiu.

Multe cantonamente le-am făcut împreună, ei cu luptele, noi cu boxul. Îl cunosc de peste douăzeci de ani. Avem amintiri frumoase, am fost la două Olimpiade împreună. Dacă am fost colegi să nu crezi că am fost împreună. Ne întâlneam mai seară de seară, pe holuri, pe la cantină sau mai stăteam de vorbă pe afară„, declarase Leonard Doroftei, în urmă cu un deceniu, potrivit ziaruldeiasi.ro.

Până să devină lider interlop, Costel Corduneanu a fost unul dintre cei mai valoroşi luptători ai României. Corduneanu a fost campion mondial la cadeţi şi a participat la două ediţii ale Jocurilor Olimpice, unde a ocupat locul 9 – Barcelona, 1992, respectiv locul 14 – Atlanta, 1996. În 1996, la JO de la Atlanta a participat și fratele lui, Gheorghe Corduneanu, care a ieșit al șaptelea la lupte libere, categoria 48 kg.

A murit Costel Corduneanu

Potrivit gândul.ro, fostul luptător a încetat din viaţă luni, 15 aprilie. El suferise o intervenţie chirurgicală complicată la inimă. După operaţie, ar fi suferit o hemoragie internă. Medicii au încercat timp de mai multe zile să îl stabilizeze.

Costel Corduneanu fusese operat cu succes pe inimă. El se afla de doi ani pe o listă de transplant de inimă, dar nu se găsise niciun donator.

Medicii au găsit o altă soluţie, neputând efectua un transplant. Soţia lui Costel Corduneanu, Graţiela, a anunţat că liderul clanului Corduneanu este bine şi că se reface în urma operaţiei. ”Costel nu este așa de grav, e adevărat, nu vă mint, a fost operat, dar totul decurge bine, este normal. Se recuperează încet, încet, e o operație de inimă, până la urmă. Toată lumea știe că era propus spre transplant de inimă, era pe listă de doi ani. Acum a ajuns în punctul în care trebuia să facă operația. Dar în niciun caz nu se zbate între viață și moarte”, declarase Graţiela Corduneanu.

