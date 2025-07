Mirel Rădoi a făcut lumină după ce l-a "înţepat" pe Mihai Rotaru: "Am avut o discuţie cu patronul" - Antena Sport

Mirel Rădoi a vorbit despre victoria Universităţii Craiova în faţa celor de la U Cluj. Formaţia din Bănie a câştigat dramatic pe final, scor 2-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenorul oltenilor a vorbit şi despre declaraţia dată la finalul meciului de la Sarajevo, atunci când l-a ironizat pe patronul Mihai Rotaru. Rădoi a recunoscut că a avut o reacţie exagerată şi că ar fi trebuit să audă ce a spus Rotaru, înainte de a-şi da cu părerea. Rădoi a făcut şi apel la linişte, chiar dacă acest lucru este mai greu la fotbal, dar nu vrea ca el să fie cel care dă startul discuţiilor la echipă.

Mirel Rădoi, despre contrele cu Mihai Rotaru: “Toată lumea are nevoie de linişte”

“Am încercat la pauză să reglăm anumite lucruri. Au fost două centrări şi un şut, nu au avut mari situaţii, ca să fim în panica în care am fost în anumite momente. Am zis că dacă nu reuşim să înscriem, aceasta va fi una din acele zile când nu avem noroc.

Cumva am modificat, chiar dacă jucăm în 5, să construim în 4. Ne avantajează, pentru că în momentul în care se schimbă sistemul în dinamica jocului, foarte puţin jucători au bagajul acesta tehnic şi e foarte uşor să surprinzi adversarul. Am observat o stare de oboseală la cei de la U Cluj şi am încercat să avem situaţii de 1 la 1. Ne-a ieşit.

(n.r. Al Hamlawi) Nu ştiu dacă ne-am găsit golgheterul, are calităţi. Mi-a atras atenţia, are ceva din Cyril Thereau. Are acel profil, are finalizare, are forţă. Să sperăm că va continua aşa.