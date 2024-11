Cu ce se ocupă noua iubită a lui Bănel Nicoliţă! Tânără este o frumuseţe uimitoare - Antena Sport

Cu ce se ocupă noua iubită a lui Bănel Nicoliţă. Fostul fotbalist şi-a refăcut viaţa după divorţul dureros de Cristina şi trăieşte de ani de zile o superbă poveste de dragoste.

Bănel Nicoliţă şi-a găsit fericirea în braţele unei tinere care îl susţine necondiţionat în tot ce face. Bănel Nicoliţă a făcut dezvăluiri rare despre femeia pe care o iubeşte enorm.

Bănel Nicoliţă a spus că noua sa iubită îl susţine şi în proiectele legate de fotbal. Fostul fotbalist de la FCSB a spus că aceasta îl însoţeşte la antrenamente şi îl susţină întotdeauna.

Cu ce se ocupă noua iubită a lui Bănel Nicoliţă

Culmea, Bănel Nicoliţă a dezvăit că a divorţat de fosta soţie din cauza investiţiilor făcute la Brăila în fotbal. Aproximativ un milion de euro a investit Bănel Nicoliţă în echipa din Făurei. După ce şi-a pierdut toţi banii, a decis să declare falimentul.

„Am o relație frumoasă, dar nu vreau să vorbesc acum despre asta. Iubita mea este alături de mine de când am început această școală. E aici cu mine. Am reușit să facem lucruri frumoase împreună. Suntem o echipă bună și atunci nu ai cum să nu reușești. Ea mi-a fost alături și la bine și la greu. La început cred că a fost la mai rău…