Cum a ajuns milionar bărbatul care și-a înșelat 16 ani soția cu cea mai cunoscută amantă din România. Are o avere fabuloasă - Antena Sport

„De unde atâția bani? Ce, eu am banii lui Mircea Lucescu? Am antrenat eu 10 – 12 ani pe Șahtior Donețk? Eu am câștigat bani în acei doi ani când am antrenat în Arabia Saudită. Bine, am câștigat și cât am fost la Federația Română de Fotbal, dar…

Eu întrețin 15-20 de oameni. Am o familie mare, dacă n-aș fi eu ar fi greu. Nu, nu pot să spun că sunt mare bogat”, a spus Victor Piţurcă în podcastul „Tare de tot”.

Victor Pițurcă a antrenat-o ultima dată pe Universitatea Craiova. A plecat de la echipa lui Mihai Rotaru după numai 4 luni, din cauza unor divergențe. Atunci a și dezvăluit câți bani a putut primi de la șeicii din Arabia Saudită.

„Am o vârstă, am o situaţie… nu-mi mai permit să antrenez orice echipă. Uite, de exemplu, aseară (n.r. marţi seară) am primit un telefon să merg la o echipă din Arabia Saudită. O echipă de mijlocul clasamentului, o echipă bună.

Şi am spus: ‘Vreţi să câştigaţi campionatul? Aveţi şanse să câştigaţi campionatul?” / ”Păi nu, că dacă am termina pe locul 4-5 ar fi performanţă’. E, atunci căutaţi-vă alt antrenor, pentru că Piţurcă nu este antrenor de echipă de locurile 4-5.

Nu mă mai interesează salariile de 20-30.000 de euro pe lună, pentru că ultima oară când am fost în Arabia Saudită m-am obişnuit cu salarii de 2-300.000 de euro pe lună„, a declarat Victor Pițurcă, la finalul anului 2021, pentru gsp.ro. Victor Piţurcă, fostul selecţioner al României, are doi copii din mariajul cu Maria Piţurcă şi unul din relaţia extraconjugală cu Vica Blochina. Claudia Naboiu şi Alex Piţurcă sunt copiii lui Victor Piţurcă din căsătoria cu Maria Piţurcă, în timp ce Edan e băiatul fostului selecţioner din relaţia cu Vica Blochina, supranumită „cea mai cunoscută amantă din România”. Afacerea cu care cea mai cunoscută amantă din România s-a îmbogăţit Vica Blochina, fosta balerină cu care Victor Piţurcă a avut 16 ani o relaţie extraconjugală, a vorbit despre modul prin care face avere chiar şi fără să iasă din casă. Vica a precizat că nu mai are probleme cu banii de când face bani online din promovarea de lenjerii de pat sau diferite pături. Anunţă că şi-a găsit liniştea pe toate planurile şi că s-a împăcat şi cu fiul ei. Relaţia cu Edan se „răcise”, după ce acesta se mutase alături de tatăl său. Fostul selecţioner, Victor Piţurcă, are o avere de milioane de euro. „Promovez online diverse produse, am platformă… Avem contracte cu fabrici. Fac demult aceste lucruri, dar diferența este că acum promovez foarte mult online, foarte puternic, pentru că fac bani mulți. Și atunci e bine. În rest, totul este foarte bine la mine. Nu am de ce să mă plâng, să știi! S-au aranjat lucrurile. Toate. Și cu fiul meu lucrurile stau bine. E totul e foarte ok. Cumva am ajuns la un echilibru în viață, din toate punctele de vedere. Nu pot să mă plâng„, a declarat Vica Blochina pentru viva.ro. Vica Blochina locuiește într-un apartament din centrul Capitalei, estimat la 300.000 de euro. L-a primit cadou chiar de la Victor Pițurcă. Reclamă

