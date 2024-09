Cum a apărut Ion Ţiriac în spaţiul public la câteva zile după ce a anunţat că nici nu ştie ce pensie încasează de la statul român - Antena Sport

Cum a apărut Ion Ţiriac în spaţiul public la câteva zile după ce a anunţat că nici nu ştie ce pensie încasează de la statul român Ion Ţiriac - Hepta Cum a apărut Ion Ţiriac în spaţiul public la câteva zile după ce a anunţat că nici nu ştie ce pensie încasează de la statul român a uimit mai multă lume prezentă la conferinţa de presă dinaintea turneului Țiriac Foundation Trophy. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Ce le-a atras atenţia celor prezenţi la eveniment a fost ceasul purtat de omul de afaceri din România, unul de lux, evident, mai scump şi decât maşinile pe care acesta le-a făcut cadou românilor medaliaţi la Jocurile Olimpice 2024 (52.000 de euro). Cum a apărut Ion Ţiriac în spaţiul public la câteva zile după ce a anunţat că nici nu ştie ce pensie încasează de la statul român Conform prosport.ro, ceasul purtat de Ion Ţiriac la conferinţa de presă, un Franck Muller din aur roz, modelul Conquistador Cortez – 10000 M SC PRIDE OF GREECE, ce deţine un mecanism automat, costă nu mai puţin de 55.000 de euro. Modelele Franck Muller pot fi văzute la mâna multor celebrităţi din lumea întreagă, printre care le putem enumera pe Cristiano Ronaldo, David Beckham, Floyd Mayweather, Paris Hilton sau Arnold Schwarzenegger. Reclamă

Întrebat ce pensie are după recalculare, miliardarul Ion Ţiriac nu s-a mai abţinut

Din informaţiile apărute în spaţiul public, Ion Ţiriac are o pensie de 12.000 de lei. Această sumă îi intră în conturi miliardarului român pentru că, timp de 20 de ani, a activat ca ofiţer în Ministerul de Interne, având grad de colonel.

Ion Ţiriac a confirmat informaţiile că nu a scos niciodată banii pe care îi primeşte de la statul român. Aceştia intră într-un cont, din care nu ar fi făcut nicio tranzacţie până în prezent. Omul de afaceri nici nu ştie câţi bani primeşte.

„(Domnule Țiriac, ați primit pensia recalculată?) Mi-e rușine să spun, mi-e rușine să spun! Scuzați-mă… asta nu este foarte meritoriu din partea mea. Nu am întrebat niciodată de pensie și nici nu știu ce pensie am. Nici nu știu cât am dreptul la pensie și așa mai departe. Adică nu am cerut niciodată. Nu știu! Nu știu…„, a precizat Ion Ţiriac la gsp.ro.

Americanii de la Forbes au estimat averea lui Ion Ţiriac la 2.1 miliarde de dolari. Fostul jucător de tenis a avut un sfat pentru toţi românii. „Cred că ne jignește lumea, dom’ne! Oamenii ăștia muncesc în fiecare an. Eu am muncit pentru turneul ăla de tenis de la Madrid 20 de ani. Sigur că îl cumperi cu 3 lei și îl vinzi cu 400. Dar ai făcut ceva cu el. Adică nu vinzi același lucru. Avem totuși cea mai mare companie de asigurări din România. Iar sfatul meu pentru oameni este: asigurați-vă cu orice aveți! Dar sunt multe asigurări în România. Nu numai a noastră„, a mai spus Ţiriac.

