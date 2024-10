Cum arată soţia milionarului care îşi construieşte un castel în România! Femeia este de o frumuseţe răpitoare - Antena Sport

Galerie (26) Cum arată soţia milionarului care îşi construieşte un castel în România! Femeia este de o frumuseţe răpitoare Cum arată soţia milionarului care îşi construieşte un castel în România. Este vorba de George Ţucudean, fost atacant de la Dinamo şi FCSB. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ În vârstă de 33 de ani, George Ţucudean nu se mândreşte doar cu averea lui uriaşă. Anamaria, soţia lui George Ţucudean, îl ajută pe acesta la afaceri şi este de o frumuseţe uimitoare. (VEZI IMAGINI RARE CU SOŢIA LUI GEORGE ŢUCUDEAN) Cum arată soţia milionarului care îşi construieşte un castel în România George Ţucudean şi-a cunoscut soţia în 2010, iar de atunci sunt de nedespărţit. Anamaria şi George Ţucudean s-au căsătorit în 2017 şi au împreună 2 copii: pe Maximilian şi pe Marc. Anamaria Ţucudean este o prezenţă discretă, dar este pasionată de sport. Anamaria Ţucudean este o prezenţă elegantă şi întoarce privirile la fiecare apariţie. Afacerile care îi aduc o avere lui George Ţucudean George Ţucudean a dezvăluit afacerile din care face bani. Pe lângă hotelul din Arad, fostul atacant are şi o cramă de care este mândru, care a fost denumită MaxiMarc. Preţurile sunt pentru toate buzunarele, de la o sticlă un vin premiat în 2020 la Bruxelles, ce costă 90 de lei, la o sticlă de Mustoasă de Măderat, care e vândută cu 45 de lei, sau Feteasca şi Merlot-ul din 2019, care costă 50 de lei. Reclamă

„Mustoasa de Măderat, un vin alb, un soi autohton. Un vin roșu ar fi Cadarca. Mustoasa e un soi mai acid. Dar avem două tipuri de Mustoasă: unul făcut simplu, altul «mai complicat», automat, mai catifelat. Sunt toată ziua pe la cramă, verificând și degustând, nu e chestia că am devenit expert.

Numele cramei este inspirat de copiii mei, Maximilian și Marc, am decis să folosim numele lor pentru că reprezintă viitorul. Motto-ul Where dreams become wines (n.red Unde visele devin vinuri, în engleză) a luat naștere dintr-o idee a tatei.

A avut trei visuri în copilărie, iar unul dintre ele era să dețină, la un moment dat, 15 rânduri de vie pentru a-și face vinul propriu. Acum, și-a îndeplinit visul”, spunea în trecut Ţucudean, citat de gsp.ro.

Pe de altă parte, George a investit 6 milioane de euro în hotelul de cinci stele Aniroc Signature. De asemenea, şi vinul produs din propria podgorie îi aduce satisfacţii financiare. Pe domeniul lui Tucudean a existat și un castel, vandalizat de căutătorii de aur pe vremea imperiului Austro-Ungar! Au rămas câteva pietre din el, iar Țucudean îl va ridica din nou.

