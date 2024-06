Cum l-a cucerit pe Marian Drăgulescu femeia care îl va duce a treia oară în faţa altarului: "A durat trei luni să-mi fac curaj!" - Antena Sport

„Comunic destul de des cu primul soț pentru cei mici și avem o relație foarte ok, de părinți. M-au felicitat, și el, și iubita lui„, a spus Larisa Drăgulescu la antenastars.ro.

Cu Marian Drăgulescu, Larisa Drăgulescu are un fiu, Richard, și o fiică, Beatrice. Se iubeşte de scurt timp cu un bărbat despre care spune că lucrează în domeniul IT.

„A fost foarte fericit și foarte bucuros. Cred că este cel mai bucuros dintre toți pentru că el nu are alt copil. Oarecum ne-am mutat împreună, stăm mai mult împreună, stă cu mine în cea mai mare parte a timpului, are grijă de mine, mă ajută foarte mult cu orice am nevoie și este foarte atent.

Ne merge foarte bine relația, prea puțin contează de cât timp, dar suntem de suficient timp împreună, încât să știm ce ne dorim de la această relație„, a precizat Larisa Drăgulescu.