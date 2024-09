De ce şi-a ţinut Larisa Iordache sarcina ascunsă! Cum a reacţionat Cristian Chiriţă când a aflat marea veste - Antena Sport

Larisa Iordache a dezvăluit de ce şi-a ţinut sarcina ascunsă. Fosta gimnastă a oferit detalii şi despre modul în care soţul ei, Cristian Chiriţă, a reacţionat la aflarea veştii.

Larisa Iordache s-a căsătorit cu Cristian Chiriţă în această vară, iar la mai puţin de două luni distanţă de la marele eveniment, fosta gimnastă a anunţat că este însărcinată.

De ce şi-a ţinut Larisa Iordache sarcina ascunsă

Larisa Iordache şi-a ţinut secretă sarcina, în primă fază, luând această decizie deoarece îşi dorea linişte pentru ea şi soţul ei. Fosta gimnastă a transmis că voia ca marea bucurie să fie doar pentru ei, înainte de a fi împărtăşită şi cu fanii.

„Ne-am ne-am dorit liniște pentru a evolua totul cum trebuie, sarcina să fie bine, bebe să se dezvolte și totul să fie în parametri normali. Am ținut o perioadă de timp pentru noi, pentru că e bucuria noastră și mi s-a părut normal să o facem. Am vorbit amândoi despre acest aspect, am zis: hai să o ținem pentru noi pentru câteva săptămâni.

Ca să putem să asimilăm toate informațiile și să putem să ne ne obișnuim cumva cu acest gând. Pentru că este o responsabilitate foarte mare toată această minune care vine. Și după ce ne-am întors din vacanță, în momentul în care am venit în țară ne-am întâlnit cu familia mea, cu familia lui Cristian și le-am spus că vom avea un copil. Au fost foarte bucuroși și se bucură alături de noi, au grijă de mine toți. Tiago, nepoțelul meu, s-a bucurat foarte tare”, a declarat Larisa Iordache, conform ciao.ro.