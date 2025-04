Cu câţi bani au ajuns să trăiască după ce Gigi Becali nu i-a mai ţinut gratis în casă - Antena Sport

Ioana Tufaru, soţul şi fiul ei au fost ţinuţi în trecut de către Gigi Becali într-un apartament în care nu au fost nevoiţi să plătească chirie.

Totul s-a schimbat însă la finalul lui 2023, atunci când fiica Andei Călugăreanu a fost nevoită să se mute într-un apartament cu chirie, în contextul în care aceasta dezvăluia că familia ei trăieşte din două pensii de câte 1.281 lei fiecare. Ţinând cont că pensiile cumulate trec de 2.500 RON, după ce scade chiria de 1.200 RON, Ioana rămâne cu 1.300 RON de cheltuială.

La veniturile acestea se mai adaugă drepturile de autor pe care le primeşte Ioana Tufaru pentru creaţiile regretatei sale mame, Anda Călugăreanu.

Cât plăteşte chirie Ioana Tufaru după ce nu a mai stat gratis în aparamentul lui Gigi Becali

„Ne-am acomodat foarte bine în noua locuință! Ne descurcăm la limită să zic așa! Am avut norocul să găsim o chirie destul de ok raportat la prețurile care sunt acum. Dăm 1200 de lei la apartament cu 2 camere. Eu zic că este ok! Cu celelalte utilități ajungem undeva la 1700-1800! Ne-am mutat din 18 decembrie!

Cu domnul Becali nu mai avem niciun fel de legătură odată ce am plecat de acolo nu mai suntem sub aripa lui protectoare. Nu aș vrea să dezvolt prea mult acest subiect! Nu ne mai sprijină în niciun fel! Nu știu ce schimbări s-au făcut, dacă au început încă lucrările, nu știu nimic!”, a spus Ioana Tufaru, citată de ciao.ro.