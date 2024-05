Decizia lui Irinel Columbeanu după ce fiica lui, Irina, l-a chemat să locuiască în Statele Unite! - Antena Sport

„Respinge acţiunea formulată de reclamantul DIRECŢIA ENERALĂ DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 1 BUCUREŞTI în contradictoriu cu pârâtul COLUMBEANU ADRIAN IRINEL, ca nefondată. Cu drept de apel în 7 zile de la comunicare ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a civilă”, a fost decizia instanţei, conform romaniatv.net.

Sursa citată anunţă că Irinel Columbeanu mai fusese citat într-un alt dosar, după ce adunase nişte datorii către furnizorul de energie electrică. Irinel a ales să plătească facturile şi a scăpat astfel de dosar.

„Ce ați face acum cu un milion de euro?” Reacția lui Irinel Columbeanu

„Ce ați face cu un milion de euro?” a fost întrebarea la care Irinel Columbeanu nu a stat pe gânduri și oferit imediat un răspuns. Fostul om de afaceri a trecut prin momente dificile în ultimii ani, după ce și-a pierdut averea fabuloasă a ajuns falit, într-un azil.

„(Dacă ați avea un milion de euro, ce ați face cu el?) În orice caz, nu l-aș băga în criptomonede, fiindcă acolo e mult mai… aș face o investiție în imobiliare și aș renova casa pe care am avut-o eu și a ars. Eu asta aș face.

Cred că instalația electrică a fost de vină… nu am avut asigurare. La vremea aceea m-am zgârcit, ceea ce nu ar fi trebuit să fac. Dar la vremea aia nu m-a interesat foarte bine, dacă costa doar câteva sute de euro (n.r. asigurarea, pe an) vă dați seama… am pierdut milioane! Eu am avut 145 de milioane de milioane de euro în bancă și 5 milioane de euro în investiții”, a declarat Irinel Columbeanu într-un podcast.