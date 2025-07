"Maşina a fost foarte dificil de condus" Reacţia lui Lewis Hamilton după cursa Marelui Premiu al Marii Britanii - Antena Sport

Lewis Hamilton a terminat pe 4 cursa Marelui Premiu al Marii Britanii, care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Hamilton, unul dintre favoriţi, având în vedere că deţine recordul de victorii la Silverstone (9), a recunoscut că i-a fost foarte greu să piloteze monopostul Ferrari.

Hamilton a spus că a făcut tot ce a putut la el acasă şi, per total, s-a arătat mulţumit cu performanţa lui, locul 4 la Silverstone.

Lewis Hamilton, după ce a obţinut locul 4 la Silverstone: “O cursă dificilă, nu grozavă a mea”

„[A fost] o cursă dificilă, nu una grozavă a mea. Am făcut tot ce am putut. Așa cum s-a demonstrat, au fost o mulțime de greșeli și condiții foarte, foarte dificile, într-o mașină cu adevărat foarte, foarte dificil de condus aici – acestei mașini nu-i plac aceste condiții. Nu este ideal, dar am obținut măcar câteva puncte”, a declarat Lewis Hamilton, potrivit formula1.com.

Ritmul lui Hamilton a părut să scadă ușor în timp ce a început un al doilea stint cu pneurile intermediare, înainte de a trece la pneurile moi în partea finală a cursei.

„Pneurile scădeau, mașinii nu-i plac virajele la viteză mică, multă subvirare și apoi, pur și simplu, nu am mai putut ține pasul”, a explicat Hamilton.