Mihai Stoica a anunţat că FCSB lucrează la un nou transfer: "Să vedem dacă putem" - Antena Sport

La fel ca şi CFR Cluj, care nu mai poate conta pentru regula U21 pe Otto Hindrich, Louis Munteanu sau Matei Ilie, şi FCSB are mari probleme în acest sezon cu această regulă.

„ Eu vreau să fie sănătos Cercel şi aş vrea să încercăm să mai aducem un jucător de regulă. Am în minte, dar să vedem dacă putem ”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro .

Chiar dacă Gigi Becali declara că FCSB nu mai vrea să aducă pe nimeni, în condiţiile în care nu mai are locuri pe listă în campionat şi în cupele europene, Mihai Stoica a spus că el îşi mai doreşte un jucător eligibil pentru regula U21.

În acest moment, FCSB îi are ca jucători eligibili pentru regula Under pe Ionuţ Cercel, Alexandru Stoian, Mihai Toma, Matei Manolache, Laurenţiu Vlăsceanu şi Andrei Dăncuş. Favorit pentru postul de titular Under este Ionuţ Cercel, care a fost integralist în Supercupa României, câştigată de roş-albaştri cu 2-1.

Mihai Stoica i-a cerut Federaţiei să renunţe la regula U21!

Mihai Stoica a dezvăluit, recent, că propunerea lui Gigi Becali, ca Mihai Toma să fie reprofilat fundaş dreapta, nu funcţionează.

„Am vrut să vedem dacă avem soluții U21 în defensivă, adică dacă îl putem dubla pe Ionuț Cercel cu Toma în partea dreaptă. Și am aflat că nu putem.