"E răpire internaţională" Fostul partener de afaceri al lui Adrian Mutu, implicat într-un scandal monstru! - Antena Sport

Se reaprinde scandalul uriaş dintre Adrian Marţian, fostul partener de afaceri al lui Adrian Mutu şi fostul patron al clubului UTA Arad, şi fosta soţie a acestuia.

După ce, în octombrie 2024, Adrian Marţian îşi dădea copiii dispăruţi, aceştia fiind găsiţi la câteva zile distanţă chiar alături de el, în Serbia, acum afaceristul îşi acuză soţia că i-a luat fără drept pe minori şi i-a dus în Spania.

Scandalul dintre Adrian Marţian şi fosta soţie este departe de a se încheia!

Adrian Marţian susţine că fosta soţie ar fi profitat de un ordin de protecţie, care ar fi şi expirat pe 18 februarie anul acesta, şi ar fi dus copiii în Spania.

„Trebuia să se afle sub supravegherea asistenților sociali, deoarece au existat sesizări și la Direcția de Protecție a Copilului despre abuzurile făcute de ea împotriva copiilor. (…) Poliția din Cluj m-a sunat pe mine să mă întrebe dacă știu cum au plecat copiii din țară. Copiii ar fi trebuit să stea la Cluj-Napoca doi ani. Ea a profitat de acel ordin de protecție împotriva mea și a fugit cu ei din țară. Este răpire internațională. Mama a plecat fără să respecte decizia judecătorească, care nu este definitivă. Am anunțat răpirea copiilor, am făcut toate demersurile, dar nu am primit niciun răspuns. Așa cum autoritățile i-au adus înapoi din Serbia, să îi aducă și din Spania! Suntem singura țară din lume care nu-și protejează cetățenii români și propriii copii. Copiii au locuit doar 9 luni în Spania, deci nu au ce să caute acolo.

Eu am cerut drept de vizită pe 18 decembrie, iar pe 21 decembrie a fugit cu copiii. Știa că dacă se întâlnesc cu mine, nu se mai întorc la ea. Îi mințea pe copii că tata nu îi mai vrea. I-a luat de la școala privată unde erau înscriși în România și i-a dus Spania. Erau copii premianți, i-a distrus. Copiii au stat cu mine aproape 2 ani, iar mama lor nu i-a căutat. Au spus că nu vor la mama, dar nu i-a luat nimeni în considerare”, a declarat Adrian Marţian pentru cancan.ro.