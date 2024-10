Cine este tatăl celor trei copii dispăruţi în Hunedoara! Trăieşte într-o rulotă şi a fost la "cuţite" cu Adrian Mutu - Antena Sport

Recent, Adrian Marţian a dezvăluit calvarul prin care au trecut cei trei copii ai săi, în perioada în care locuiau cu mama lor:

„E o mamă criminală. Am prezentat tot judecătoarei. Doamna nu are domiciliu, nu are casă, nu are loc de muncă. Nu a cerut un drept de vizită de zece minute. Copiii au o temere groaznică față de această femeie. Au coșmaruri, se trezesc noaptea. Nu interacționează cu ei, copiii nu vor să o vadă. Pentru ei nu mai există!

Bea, lua pastile Xanax cu wkisky. A vrut să se sinucidă. Am prins-o cu funia în gât. Fetița a văzut tot. În Spania s-a întâmplat. A avut patru tentative de suicid. A vrut să se arunce sub tren, femeia are probleme. Mi-a spart o locuință din Spania de unde a furat tot ce a găsit. Sunt patru dosare penale deschise pe numele ei. (…) Au început să-mi spună că bea în ultimul hal, că vomita în toată casa, venea cu fel și fel de bărbați. Am rămas șocat!„, a declarat Adrian Marţian, conform sursei citate anterior.

Trei fraţi din Hunedoara, daţi dispăruţi

Cei trei fraţi au fost daţi dispăruţi, luni seara, de tatăl lor, după ce acesta a fost anunţat de bonă că cei trei fraţi au plecat de acasă. Ei au fost daţi imediat în urmărire naţională şi sunt căutaţi de poliţişti, jandarmi, angajaţi ai ISU cu drone şi câini de urmă. Cei trei copii de 11, 9 şi 7 ani, fraţi, care erau supravegheaţi de o bonă, au fost daţi dispăruţi din satul Sântandrei, judeţul Hunedoara.

Copiii daţi dispăruţi apar într-o filmare în care se adresează mamei lor. Ei spun că sunt bine, dar că nu vor să meargă la mama lor, ci la tată.

”15 octombrie 2024. Roxana, degeaba ai pus pe oamenii ăştia să ne ia să ne ducă la tine, noi nu vrem la tine. Oamenii ăştia ne-au minţit că ne duc la tati, dar de fapt la tine au vrut să ne ducă. Suntem bine, oamenii ăştia ne-au tratat bine. Noi nu vrem la tine. Nu te iubim şi nu ne simţim în siguranţă cu tine. Noi vrem la tati, să fim toţi trei. Noi îl iubim pe tati şi oamenii ăştia o să-l contacteze pe tati să mergem la el”, spune cea mai mare dintre fete, în mesajul video.

Potrivit presei locale, părinţii celor trei copii, Adrian şi Roxana Marţian, sunt în conflict de mai mult timp, principala dispută fiind custodia micuţilor. Roxana Marţian a obţinut ordin de restricţie pentru tatăl copiilor, astfel că acesta şi-a montat o rulotă în apropierea locuinţei copiilor săi, pentru a fi aproape de aceştia.