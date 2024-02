"Eram îngrozitor de timidă!" Soția lui Gică Hagi a spus tot despre începutul poveștii de iubire. Cum se ascundea "Regele" - Antena Sport

Reclamă

„Îmi amintesc perfect, desigur. M-a invitat la restaurantul Select. Deși eram îngrozitor de timidă, încă de la început m-am simțit în largul meu lângă el. Asta pentru că îmi semăna în multe privințe. Și el era timid, ca și mine. (…) Eram studentă în anul II și venea să mă ia de la facultate.

Își parca mașina pe o străduță îndepărtată, ca să nu ne vadă cineva sau să afle părinții mei. Totuși, n-am rezistat prea mult și i-am spus surorii mele cu cine am ieșit. Am păstrat amândouă secretul până la prima mea ieșire în public alături de Gică. Era o petrecere machidonească. Toată lumea a fost surprinsă. Nu știau de unde am răsărit„, declarase Marilena Hagi într-un interviu pentru newsweek.ro.

Până să o întâlnească pe Marlinena, Gică Hagi a mai fost căsătorit. Puţină lume ştie că cel mai bun marcator din istoria naţionalei României a trecut printr-un divorţ. „Regele” a avut un mariaj de doi ani cu Leni Celnicu, la începutul anilor ’90. Hagi a avut de plătit o sumă uriaşă în momentul în care divorţul s-a oficializat. A trebuit să-i achite fostei soții o sumă uriașă, 300.000 de dolari!

Marilena Hagi, declarații emoționante după ce Ianis Hagi s-a cununat cu Elena Tănase

Soția lui Gică Hagi Hagi a oferit declarații emoționante, după ce fiul ei, Ianis, s-a cununat civil cu Elena Tănase. Marilena s-a declarat extrem de mândră de fiul său.

Ianis Hagi și Elena Tănase s-au cununat civil chiar în prima zi de Crăciun. Cei doi au dat o petrecere de zile mari, unde au fost așteptați 400 de invitați.

Marilena Hagi a oferit declarații despre pasul pe care l-a făcut fiul său, alături de Elena. Soția lui Gică Hagi a transmis că își va aminti de acest Crăciun în fiecare an. „E emoționant, suntem niște părinți împliniți și foarte bucuroși. Avem un Crăciun frumos și în fiecare an ne vom aminti de acest moment", a declarat Marilena Hagi, conform iamsport.ro. Și Gică Hagi a fost extrem de emoționat și a declarat că le va fi alături lui Ianis și soției lui pe tot restul vieții, sperând ca aceștia să se iubescă la fel de mult ca în prezent. „Dovada că anii trec, a venit și timpul în care să mergem după copii. Important e că e o seară minunată pentru noi. E și Crăciunul. Crăciun fericit tuturor și bucurie, liniște, sănătate și spor. Fericiți, bucuroși, cred că și socrul mic e bucuros. Suntem fericiți. Au făcut un pas înainte în viață, să fie responsabili, să se iubească și să împartă lucrurile cum trebuie. (Dacă a comandat muzica – n.r.) Ianis comandă, ei comandă, noi suntem alături de ei. (Pregătiți pentru nepoți?) Ne dorim, vorbiți cu ei, ei trebuie să își dorească. Noi suntem lângă ei, suntem în spatele lor și trebuie să îi sprijinim", a spus și Gică Hagi.

