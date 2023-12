"Eşti o păpuşă!" Fiica unui fost jucător de la Steaua şi Craiova, apariţie răvăşitoare. Şi-a năucit fanii cu decolteul generos - Antena Sport

În sezonul 1990 – 1991, Ceauşilă a câştigat titlul cu Universitatea Craiova. „Craiova este cel mai frumos moment al carierei mele. Urmăresc echipa și acum, când începe să redevină ce-a fost odată„, spunea Ceauşilă în trecut, conform prosport.ro.

Gheorghe Ceauşilă a rămas fără nume pe vremea lui Ceauşescu

Pentru că numele său semăna cu cel al lui Nicolae Ceauşescu, lui Ceauşilă i s-a interzis să îşi mai folosească numele.

„Am început fotbalul acasă, la Chimia Râmnicu-Vâlcea, la juniori. Apoi m-au luat în armată, la Steaua. Abia ajunsesem de câteva zile când a venit la mine Valentin Ceaușescu. Copile, uite cum stă treaba, mi-a spus. Ori îți schimbi numele, ori îl transformăm în inițială! Așa nu poți să joci fotbal, e ordin știi tu de unde. N-am vrut să-mi schimb numele de familie, m-am gândit că n-o să țină cine știe cât, mai ales că încă nu ajunsesem să fac performanță.

Eram acasă, la Vâlcea, și am cumpărat ziarul Sportul, să văd dacă s-a scris ceva de mine. Am avut un șoc atunci când am citit echipa. Eu nu eram, deși jucasem! Abia la a treia sau a patra citire am descoperit un C. Gheorghe în caseta meciului și am făcut legătura. Eram eu!”, şi-a adus aminte Gheorghe Ceauşilă pentru sursa mai susu citată.