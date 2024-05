„Eu am fost cuceritorul” Ilie Năstase, detalii incredibile despre relația cu celebra Diana Ross! Cât a durat povestea de dragoste - Antena Sport

„A fost de durată scurtă, un an (n.r. relația cu Diana Ross). Mamei îi plăceau fetele cu codițe, cu păr blond, nu știa ea cine e Diana Ross. Maică-mea asculta muzică populară, ce să zică? Dacă veneam cu o cântăreață de muzică populară îi plăcea.

(n.r. Diana Ross) Era foarte slăbănoagă, formația se numea The Supremes, erau 4-5 fete care cântau. Atunci eram la New York, mă mutasem acolo, și mai mergeam așa prin cluburi, acolo am cunoscut-o. În cazul ei, eu am fost cuceritorul. Ea era cunoscută, a fost după un manager al lui Michael Jackson, s-a ocupat de afacerea lui”, a spus Ilie Năstase, în cadrul unui podcast.

De asemenea, în urmă cu câțiva ani, Ilie Năstase făcea o dezvăluire de-a dreptul uluitoare! Fostul mare tenismen a spus că Diana Ross a rămas însărcinată cu copilul său, în timpul relației din anii ’70.

„Am dansat, eu eram divorțat și s-a legat. Făcea copii cu toți. Și cu mine a rămas însărcinată, a rămas cu toată lumea. Ea nu a fost gagica lui Michael Jackson, erau doar prieteni”, a declarat Ilie Năstase, în trecut.

Ilie Năstase, apariţie de gală alături de soţie

Ilie Năstase a avut o apariţie de gală alături de soţie, la premiera filmului despre viaţa lui. Ioana, partenera de viaţă a fostului lider ATP, a strălucit pe covorul roşu la braţul soţului ei. Filmul despre viaţa lui Ilie Năstase, intitulat „Nasty”, a avut premiera în cinematografe, în luna aprilie.

La premiera filmului, şi-au făcut apariţie nume importante din sportul românesc, precum Gică Hagi, Nadia Comăneci sau Ion Ţiriac. De asemenea, Boris Becker a fost şi el prezent. Ilie Năstase a venit însoţit de cea de-a cincea lui soţie, Ioana, femeia care este cu 30 de ani mai tânără decât el. Aceasta a stat alături de soţul ei, pe toata durata festivităţii, fiind îmbrăcată într-o rochie neagră şi accesorizată cu diferite bijuterii. Ilie Năstase a dezvăluit că nu a vizionat filmul şi îl va urmări la premieră, alături de prietenii lui. Acesta a transmis că se bucură că acest film s-a realizat cât timp a fost în viaţă.

