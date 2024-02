Fiica lui Ilie Dumitrescu a strălucit pe covorul roșu, la premierea filmului tatălui ei! Imagine plină de emoție - Antena Sport

„Copiii sunt ceva special în viața mea„, a afirmat fostul mare jucător al Stelei şi al naţionalei României. Ilie Dumitrescu are trei băieţi şi o fată din cele două căsnicii pe care le-a avut. Din mariajul cu Nela îi are pe Dani şi pe Sică, iar cu a doua soţie, Letiţia Badea, îi are pe Toto şi pe Mayra.

„O susțin. Pe ea o iubesc cel mai mult, clar. Este foarte implicată în ceea ce face. Este profesionistă. Cumva are ceva de la mine în zona asta de profesionalism. Îi place să câștige, să iasă lucrurile așa cum își dorește„, a declarat Ilie Dumitrescu într-un interviu pentru unica.ro.

Ilie Dumitrescu a vorbit şi despre implicarea pe care o are în viaţa copiilor săi şi a recunoscut să evită să le ofere prea multe sfaturi. Nu îşi doreşte să le influenţeze drumul pe care aceştia îl aleg în viaţă.

„Nu știu dacă excelez la sfaturi, dar sunt alături de ei în orice moment. Îi susțin în orice lucru în care sunt implicați. Sunt alături de ei. Eu sunt mai deschis cu ei. Pentru mine e mai importantă personalitatea lor. Eu dacă le transmit un mesaj n-aș vrea să-i influențez în niciun fel. Vreau să dezvolt personalitatea lor, vreau ca ei să se impună, să fie lideri, să facă performanță„, a declarat Ilie Dumitrescu pentru sursa citată anterior.