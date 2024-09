Fiul milionarului român care şi-a înşelat soţia timp de 16 ani a răbufnit din cauza fostei iubite: "Am fost scurt și la obiect" - Antena Sport

Galerie (75) Fiul milionarului român care şi-a înşelat soţia timp de 16 ani a răbufnit din cauza fostei iubite Cristina Ich şi Alex Piţurcă / colaj Instagram Fiul milionarului român care şi-a înşelat soţia timp de 16 ani a răbufnit din cauza fostei iubite. Este vorba de Alexandru Piţurcă, cel care i-a luat apărarea fostei sale iubite. (VEZI IMAGINI INCENDIARE CU CRISTINA ICH ÎN GALERIA FOTO) ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Alexandru Piţurcă a răbufnit pe reţelele de socializare după ce Cristina Ich, fosta sa iubită cu care are un copil, a fost acuzată că îşi neglijează băiatul. Fiul lui Victor Piţurcă a spus că nu este nimic adevărat. Victor Piţurcă, care este fostul selecţioner al României, a avut o relaţie extraconjugală timp de 16 ani cu Vica Blochina. De asemenea, Piţurcă are şi un copil cu Vica Blochina. Fiul milionarului român care şi-a înşelat soţia timp de 16 ani a răbufnit din cauza fostei iubite „Salutare tuturor! Știți că nu am vorbit niciodată despre viața mea personală, astăzi va fi prima oară și poate ultima oară când o voi face și voi dezimți un articol. Este vorba despre faptul că Noah ar fi crescut de mama mea și că Cristina își neglijează copilul. Deci, nimic mai neadevărat, orice se poate spune despre Cristina, dar despre faptul că își neglijează copilul este o prea mare nedreptate. Am ținut să dezmint acest lucru și să iau atitudine dat fiind faptul că este Noah la mijloc. Am fost scurt și la obiect‘, a spus Alex Pițurcă pe rețelele de socializare. Cristian Ich şi Alexandru Piţurcă s-au despărţit recent. Totuşi, cei doi au rămas în relaţii bune de dragul băieţelului lor. Reclamă

„Da, într-adevăr, am avut norocul să păstrăm o relație normală și firească, și pot să spun că am fost și suntem prieteni buni. Și când spun asta, nu mă refer la genul de prietenie în care împărțim bilete la cinema sau rețete de prăjituri.

Când am hotărât să ne despărțim, a fost o decizie discutată și asumată ca fiind cea mai bună pentru amândoi. Nu a fost o despărțire în stilul «film dramatic», ci mai degrabă am trecut la capitolul „continuăm ca prieteni”. Am înțeles că suntem în același echipaj când vine vorba de Noah”, spunea Cristina Ich în trecut, pentru unica.ro.

În vârstă 36 de ani, Cristina Ich este una dintre cele mai frumoase femei din România. Fosta iubită a fiului lui Victor Piţurcă este şi unul dintre cei mai cunoscuţi influenceri. Cristina Ich a făcut senzaţie pe reţelele de socializare după ce a scăpat o imaginea cu ea fără haine. Fanii au reacţionat imediat.

