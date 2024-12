Florin Răducioiu a rupt tăcerea despre logodnica cu 10 ani mai tânără: "N-am crezut că voi avea o soție româncă". Dezvăluiri rare - Antena Sport

Florin Răducioiu și-a găsit fericirea în dragoste. În vârstă de 54 de ani, fostul atacant al Generației de Aur se pregătește de nuntă. S-a logodit cu Andreea Albăstroiu și este aproape de a își duce iubita în fața altarului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Răducioiu a divorțat de prima soție, Astrid, în 2018. De mai bine de doi ani trăiește o poveste de dragoste cu Andreea, cea pe care a cunoscut-o în Italia. Fostul internațional a cerut-o în căsătorie anul trecut, chiar înainte de Revelion. Chiar dacă anunțase inițial că nunta va avea loc în 2024, marele eveniment a fost mutat în 2025.

Florin Răducioiu a rupt tăcerea despre logodnica Andreea Albăstroiu, cea care este cu 10 ani mai tânără

Florin Răducioiu a dezvăluit cum a cunoscut-o pe cea care l-a cucerit definitiv (VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS). Fotbalul i-a „unit”.

„Am o logodnică, pe Andreea. Avem al treiea copil. Îmi doream o fată și nu pot să am o fată, nu știu, e cam complicat. Urmează nunta! Pe Andreea am cunoscut-o în Italia. La Milano. Eu mergeam tot timpul la Milano și mai ales la Brescia atunci. Printr-un prieten comun am cunoscut-o. Tot fotbalul ne-a unit.

Am vorbit cu ea și de aici este vorba de șase ani de relație. L-am înscris pe Albert la Milano, a stat doi, trei ani. Ea stătea lângă San Siro. Am dus-o la loja noastră, a gloriilor. Mergeam la meciuri în fiecare duminică și de aici această relație cu Andreea.