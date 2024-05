Florin Răducioiu a spus totul despre iubita cu 10 ani mai tânără. Data la care va avea loc nunta: "Îi place ei această zi!" - Antena Sport

Răducioiu era impresariat în acea perioadă de Giovanni Becali. Agentul de jucători era nu numai impresarul lui Răducioiu, ci şi protectorul lui. Vărul lui Gigi Becali s-a implicat personal în rezolvarea acestei probleme.

„Am avut o aventură amoroasă cu o fată, care m-a bulversat foarte mult (n.r. Janine)… A fost prima mea dragoste, mi-a plăcut foarte mult de ea… Era superbă.

Cu un an înainte eu am fost invitat la Sala Palatului, la Miss România, unde am fost în juriu și acolo am văzut-o prima dată, dar de la distanță. A ieșit pe locul 2 parcă. Apoi am întâlnit-o întâmplător pe stradă, ea aștepta taxi-ul și de acolo a început nebunia. Ne auzeam pe fix, nu existau mobile.

Ea rămânea în țară, în România, venea când putea. Eram tânăr, mi-a plăcut foarte mult de ea și a fost și unul din motivele pentru care n-am reușit să mă exprim la cel mai bun nivel. Eram neliniștit, nu știam ce face, eram gelos…

Nu eu am angajat detectivul, ci Giovanni Becali și am descoperit că avea o relație… Eu simțisem asta. Apoi lucrurile au luat o turnură destul de dură. Eram acolo (n.r. când Giovanni Becali a mers la Janine acasă). Eram afară, am rămas în mașină. Nu a fost chiar așa (n.r.: că a intrat să-i taie hainele). Îi lăsam cardurile, aveam încredere, da… Eram puțin naiv.

Eu îi mulțumesc enorm lui Giovanni Becali pentru că mi-a deschis ochii și mi-a zis: ‘Florin, nu e pentru tine. Ești foarte tânăr, trebuie să-ți vezi de carieră’. Și el a fost cel care a reușit să mă convingă prin fapte că nu era o femeie care mă putea ajuta în acel moment. A fost dureros, da și recunosc că mă afecta și pe teren”, a declarat Florin Răducioiu pentru sursa citată anterior.