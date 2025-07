Robert Ilyeş, prima reacţie după ce a încurcat-o pe Dinamo: "Nu poţi controla retragerea". Ce a făcut la pauză - Antena Sport

Robert Ilyeş a reacţionat imediat după Csikszereda-Dinamo 2-2. Nou promovata a avut un start fantastic de meci şi a condus cu scorul de 2-0 după primul sfert de oră. Dinamo şi-a revenit repede însă şi a egalat până în pauză.

Robert Ilyeş spune că nu a ordonat retragerea echipei sale la scorul de 2-0. Chiar şi aşa, este extrem de mulţumit de debutul echipei sale în Liga 1.

Robert Ilyeş, mulţumit de debutul echipei sale în Liga 1

Robert Ilyeş a intervenit imediat. După ce Dinamo a reuşit egalarea, antrenor ciucanilor a interveni. A spus ce s-a întâmplat la pauza disputei, la vestiare. “Au controlat meciul, au echipă mai bună ca noi, dar suntem mulţumiţi. Păcat că după golul 2 ne-am retras deliberat. Nu poţi controla de pe bancă retragerea. Mă bucur că am reglat la pauză probelemele şi că am scos acest rezultat. Nu pot fi nemulţumit. E un joc tactic bun făcut”, a spus antrenorul echipei din Miercurea Ciuc, conform digisport.ro.

Mai mult, Ilyeş a vorbit despre impactul echipei sale cu Liga 1. Spune că a fost surprins de nivelul ridicat al jocului şi al vitezei. “Am încercat să închidem spaţiile. Nu eram obşnuiţi cu nivelul jocului. E mare diferenţa între primele două ligi, e alt nivel aici. Eşti taxat imediat. Am făcut faţă împotriva unei echipe bune a lui Dinamo. Cred că ne-am adaptat și am făcut față. Este incredibil (n.r. nivelul din Liga 1), am simțit și eu și jucătorii, e alt nivel. În orice secundă ești taxat, sunt mulțumit. Am făcut față unei echipe foarte bune și chiar îi felicit pe cei de la Dinamo. Au demonstrat în seara asta că sunt o echipă bună. Am întâlnit o echipă din play-off, o echipă foarte bună din prima divizie care arată şi mai bine”, a mai spus antrenorul celor de la Csikszereda, conform sursei citate.