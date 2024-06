Imagini rare cu sora lui Răzvan Marin, golgheterul României la EURO 2024. Maria este de o frumuseţe uimitoare - Antena Sport

Galerie (24) Imagini rare cu sora lui Răzvan Marin, golgheterul României la EURO 2024. Maria este de o frumuseţe uimitoare Captură Antena Sport Imagini rare cu sora lui Răzvan Marin, golgheterul României la EURO 2024. Maria este o persoană discretă în spaţiul public. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Raluca şi Petre Marin au împreună doi copii. Pe Răzvan, care este unul dintre liderii naţionalei României, şi pe superba Maria, extrem de discretă, dar foarte frumoasă. (VEZI IMAGINI RARE ÎN GALERIA FOTO CU SORA LUI RĂZVAN MARIN) Imagini rare cu sora lui Răzvan Marin Maria Marin nu are legătură cu sportul. Aceasta s-a dedicat în totalitatea studiilor şi, conform informaţiilor de pe reţelele de socializare, a studiat ASE. Maria are o relaţie extrem de apropiată cu fratele său şi îl susţine la fiecare meci. Răzvan Marin a marcat două goluri pentru naţionala României la EURO 2024: în meciul cu Ucraina şi golul decisiv din partida cu Slovacia, care ne-a calificat în optimile de finală de la EURO 2024. Răzvan Marin, mesaj superb pentru fanii echipei naționale după Slovacia – România 1-1 Răzvan Marin a avut un mesaj superb pentru fanii echipei naționale după Slovacia – România 1-1. Mijlocașul nu s-a ferit de cuvinte după calificarea în „optimile” EURO 2024. Marin a marcat golul egalizator în partida cu Slovacia, care a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. Mijlocașul a devenit astfel golgheterul turneului. Răzvan Marin a transmis că jucătorii echipei naționale sunt foarte bucuroși, mai ales datorită faptului că au făcut o țară întreagă fericită. Reclamă

De asemenea, Răzvan Marin a transmis că echipa națională și-a îndeplinit obiectivul la turneul final din Germania.

„Înseamnă foarte mult (n.r. o calificare în optimi), ne bucurăm, ne-am îndeplinit obiectivul, acesta a fost obiectivul nostru de la bun început. Acum, va fi un singur meci și va fi cu totul altceva.

Cum am spus, ne bucurăm enorm, ne-am îndeplinit obiectivul, suntem foarte fericiți că am făcut milioane de români fericiți. Pe orice stadion unde am jucat am dominat mai ales in tribune și suntem foarte fericiți”, a spus Răzvan Marin.

