Ion Ţiriac a dezvăluit ce vrea de la noul preşedinte al României: "Din păcate, nu prea am avut aşa ceva!" - Antena Sport

Ion Ţiriac a dezvăluit ce preşedinte vrea pentru România. În turul 2 al alegerilor prezidenţiale se vor lupta Elena Lasconi şi Călin Georgescu.

Ion Ţiriac s-a ferit să pronunţe nume, însă a spus ce fel de preşedinte îşi doreşte pentru România. Ţiriac a mai dezvăluit că nici nu ştie ce înseamnă Tik Tok.

Ion Ţiriac a vorbit despre alegerile prezidenţiale din România

„Nu vorbesc de partide, de alegeri prezidenţiale, la noi preşedintele e foarte limitat, să ne ferească Dumnezeu, e şeful statului când e război. Ar fi foarte bine ca următorul să fie alături de sport, am încercat cu pălăria în mână, m-am dus şi l-am rugat pe preşedinte: „Vă rog frumos, angajaţi doi oameni care să nu facă nimic toată ziua decât să caute sport”. Nu am avut succes, îmi pare rău.

(N.r. Ştiţi ce înseamnă TikTok) Nu ştiu ce înseamnă şi nu mă interesează. Dar bănuiesc ce înseamnă şi văd rezultatele de la TikTok. Dumneata ştii care sunt cele 7 companii ale lumii? Sunt de IT. Ştiţi ce înseamnă IT, inteligenţa artificială, sunt de IT toate, nu fac pantofi, sau mâncare, fac tehnologie care în viitor, o să ocupe locurile de muncă, românii vor lucra 3 ore pe zi.

Vă spun ce-mi doresc eu, un preşedinte care să se ducă la Bruxelles, să stea drept, să le spună acelora care sunt asociaţi în UE. După mine, din păcate, nu am prea avut aşa ceva, atât mi-aş putea dori. Nu are nicio legătură cu sexul, are legătură cu poziţia, mentalitatea, cu ce talent are, ce cultură are. Prezidenţialele s-au terminat, e o singură finală, românii să se ducă„, a spus Ion Ţiriac.