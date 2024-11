Apelul lui David Popovici după rezultatele din primul tur al alegerilor prezidenţiale: "Mă bucur că ai adus în discuţie asta" - Antena Sport

David Popovici a avut un discurs ferm înaintea turul 2 al alegerilor prezidenţiale. De asemenea, David Popovici a făcut şi un apel pentru toţi românii. Elena Lasconi şi Călin Georgescu se vor lupta în turul al doilea pentru funcţia de preşedinte al României.

David Popovici a spus că nu a fost „foarte şocat” de rezultatul alegerilor din primul tur şi a precizat că Tik Tok-ul e o aplicaţie care poate influenţa mult. David Popovici a făcut un apel la tineri să voteze inteligent.

David Popovici, discurs manifest după rezultatele din primul tur al alegerilor prezidenţiale

„Mă simt în largul meu printre ei. A fost o vacanţă bună, meritată, lungă. Am avut nevoie de mult timp să mă deconectez de stresul imens la care am fost supus. Eu cred că se poate să avem oamenii din conducere alături de noi şi alături de sport. Legat de vot, mă bucur că ai adus în discuţie asta. Eu am votat, este foarte important să votăm, este foarte important să ne exprimăm interesele prin vot că e dreptul nostru.

Nu voi vorbi pentru cine am ales în turul 1, numai că un îndemn pe care l-aş avea pentru turul al doilea şi pentru tineri este să voteze inteligent, pentru a ne apăra democraţia şi viitorul, până la urmă. Pentru turul al doilea trebuie să votăm inteligent. Atâta tot. Bineînţeles. Nu sunt şocat. Poate sunt mai puţin şocat de voi pentru că sunt mai conştient de nivelul de influenţă pe care îl poate avea aplicaţia. Şi cât de multe ore petrec atât de mulţi tineri pe platforma aia„, a spus David Popovici.

Discursul lui David Popovici după ce a devenit campion olimpic a fost unul cu un impact puternic în viaţa politică şi în societate.