Ion Țiriac a refuzat 12 milioane de euro fără să stea pe gânduri! La ce nu vrea să renunțe miliardarul român - Antena Sport

Țiriac a mai dezvăluit și care sunt mașinile pe care le vrea în colecția lui. Una dintre ele, un Aston Martin, care a fost condusă de James Bond, în timp ce cealaltă este un Mercedes S din anul 1953.

„Nu ştiu care e cea mai scumpă maşină din colecţie, sincer nu ştiu. Dar pot să spun că mi s-au oferit 12 milioane de euro pentru Rolls Royce Phantom 4 care a câştigat Pebble Beach. Şi nu l-am vândut. Chiar dacă am două la fel. Dar una n-a câştigat concursul. Îmi plac maşinile, dar dau pe una atât cât cred eu că merită sau atât cât pot să dau. Să câştigi concursul Pebble Beach este cum ai câştigat Roland Garros, Wimbledon, Australian şi US Open împreună. Iar acel Rolls Royce Phantom a câştigat Pebble Beach, dar şi Villa d’Este, cel mai mare concurs auto din Europa. Aşa că nu ne facem de ruşine.

Am două maşini pe care le vreau şi nu le am. Una este Mercedes S din 1953 şi Aston Martin DB5 a lui James Bond. Maşina care îmi place cel mai mult acum este cea pe care am cumpărat-o duminică, am fost la Abu Dhabi şi am luat un Rolls Royce Phantom special din 2004, care are numai 500 de kilometri. Dar şi un Trans Am de la Pontiac din 1972, care îmi lipsea din colecţie. Aşa că probabil astăzi astea îmi plac.

Dar nu am o maşină favorită. Eu conduc tot ce îmi dau băieţii ăştia mecanici. Însă nu e nicio şansă să conduc în fiecare zi altă maşină. Aceste maşini sunt funcţionale, iar la fiecare 40 de zile fiecare este condusă de cei de aici cam 1 km, pentru că altfel se alege praful de ele. Sigur că aş vrea să ajung la un număr de maşini suficient ca să nu mai cumpăr. Pentru că în fiecare zi mai văd una care îmi place şi o vreau”, a declarat Ion Țiriac.

Cum a rămas Ion Ţiriac fără o maşină de jumătate de milion de dolari

Cum a rămas Ion Ţiriac fără o maşină de jumătate de milion de dolari. Chiar miliardarul român a fost cel care a făcut dezvăluirea fabuloasă.

Ion Ţiriac a făcut o dezvăluire fabuloasă despre fiul său cel mare. Magnatul român a spus că i-a promis lui Ion Ion Ţiriac, fiul său cel mare, că îi va da un modelului Ferarri F40 când va împlini vârsta de 35 de ani. Ion Ţiriac ar fi plătit în 1970 suma de 500.000 de dolari pentru acest model de maşină. Ion Ţiriac are 3 copii. Pe Ion Ion Țiriac, pe Karim şi pe superba Ioana. „Acest Ferrari F40 a apărut în aceeași perioadă cu un Porsche 959, care nu mai e al meu, e al fiului meu cel mare. L-a văzut în anii 1970, după ce l-am cumpărat. I-am zis să vină la 35 de ani să mi-l ceară. Pe 22 septembrie, când a împlinit 35 de ani, a venit la mine și a spus: ‘Cheile, vă rog!’. Mi l-a luat”, a spus Ion Ţiriac.