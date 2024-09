Irinel Columbeanu se teme pentru viaţa fiicei lui, Irina: "E îngrozitor" - Antena Sport

„Legea e bună. Nu am primit încă nicio decizie. Probail și pentru că nu am mult de când iau pensie. Am sub 2000 de lei lunar”, a declarat Irinel Columbeanu, conform fanatik.ro.

Gigi Becali a refuzat să îl ajute: „Ce să îi fac eu?”

Patronul azilului unde locuieşte Irinel Columbeanu, Ion Cassian, lansa ipoteza că fostul om de afaceri, care şi-a pierdut întreaga avere, ar putea fi susţinut de Gigi Becali.

„Tată, normal că îmi pare rău de cum a ajuns Irinel Columbeanu, iar eu cu ce să îl ajut acum? Spuneți voi? Ce să îi fac eu? Însă, eu sunt curios unde îi sunt toți banii lui? Voi știți? Cum poți să pierzi așa dintr-o dată atâția bani? Trebuie aflat cum de a ajuns el la sapă de lemn.

Voi mă întrebați dacă îl ajut eu, dar cu ce să îl ajut? Spuneți-mi voi. Eu cred că și Romanița (n.r. fosta iubită a lui Irinel Columbeanu) îl mai poate ajuta, poate că l-a și ajutat în trecut. Însă, da, e trist să vezi cum astfel de oameni din bogătași ajung săraci. Treaba e că, dacă nu ai grijă de tine, viața te aduce unde te aduce”, declara Gigi Becali pentru prosport.ro.