Ce a putut să spună Irinel Columbeanu despre recalcularea pensiilor! Cât primeşte de la statul român, după ce şi-a pierdut averea - Antena Sport

Ce a putut să spună Irinel Columbeanu, despre recalcularea pensiilor S-a aflat ce a putut să spună Irinel Columbeanu despre recalcularea pensiilor, după ce şi-a pierdut întreaga avare. Fostul milionar încasează o sumă infimă de la statul român, lună de lună. Irinel Columbeanu a ajuns să locuiască într-un azil din Ghermăneşti, după ce şi-a pierdut toată averea. Fostul milionar avea în conturi, în perioada sa de glorie, nu mai puţin de 150 de milioane de euro. Ce a putut să spună Irinel Columbeanu, după recalcularea pensiilor După ce şi-a „tocat" toată averea, Irinel Columbeanu a ajuns să aibă o pensie de mai puţin de 2000 de lei, sumă pe care o plăteşte către azilul în care a ajuns să-şi ducă traiul de zi cu zi, În ultima perioadă, mulţi pensionari au avut parte de veşti bune însă, după ce pensiilor lor s-au mărit, ca urmare a recalculării stabilite de statul român. Irinel Columbeanu a intrat în rândul pensionarilor în urmă cu mai puţin de un an, şi a oferit o reacţie despre recalcularea pensiilor. Acesta a transmis că încă nu a primit nicio decizie cu privire la o eventuală mărire a pensiei sale. Fostul soţ al Monicăi Gabor a dat de înţeles că abia aşteaptă să primească o mărire din partea statului, pentru a-şi putea acoperi cheltuielile.

„Legea e bună. Nu am primit încă nicio decizie. Probail și pentru că nu am mult de când iau pensie. Am sub 2000 de lei lunar”, a declarat Irinel Columbeanu, conform fanatik.ro.

Cum a putut pierde Irinel Columbeanu vila de la Izvorani, evaluată la 4 milioane de euro

Un apropiat al fostului milionar a dezvăluit cum a putut pierde Irinel Columbeanu vila de la Izvorani. Vila, care a ars ulterior într-un incendiu, era evaluată, la un moment dat, la circa 4 milioane de euro.

Sorin Mărcuș, unul dintre apropiații fostului milionar, a susţinut că o avocată l-ar fi convins pe Irinel Columbeanu să îi cedeze vila după ce fostul afacerist a început să aibă probleme financiare.

”Când am fost plecat cu el la munte, în zilele acelea, cel puțin așa am înțeles că a luat foc după ce cineva l-a făcut să-i cumpere casa în niște condiții ciudate, i-a permis să mai stea un timp. Cineva care i-a promis că poate să recrediteze, că poate să lungească treaba, poate să îl salveze, el fiind foarte naiv și în momentele de criză nu mai gândești ca lumea, modele în viață nu prea a vrut el să își ia că era orgolios. El putea să facă altfel lucrurile”, a susţinut Sorin Mărcuș, în emisiunea XtraNightShow de la AntenaStars, moderată de Dan Capatos. Superba vilă a lui Irinel Columbeanu din Izvorani, pusă la vânzare înainte de incendiu la un preţ de 3,9 milioane de euro, este acum o ruină. Gigi Becali a refuzat să îl ajute: „Ce să îi fac eu?” Patronul azilului unde locuieşte Irinel Columbeanu, Ion Cassian, lansa ipoteza că fostul om de afaceri, care şi-a pierdut întreaga avere, ar putea fi susţinut de Gigi Becali. „Tată, normal că îmi pare rău de cum a ajuns Irinel Columbeanu, iar eu cu ce să îl ajut acum? Spuneți voi? Ce să îi fac eu? Însă, eu sunt curios unde îi sunt toți banii lui? Voi știți? Cum poți să pierzi așa dintr-o dată atâția bani? Trebuie aflat cum de a ajuns el la sapă de lemn. Voi mă întrebați dacă îl ajut eu, dar cu ce să îl ajut? Spuneți-mi voi. Eu cred că și Romanița (n.r. fosta iubită a lui Irinel Columbeanu) îl mai poate ajuta, poate că l-a și ajutat în trecut. Însă, da, e trist să vezi cum astfel de oameni din bogătași ajung săraci. Treaba e că, dacă nu ai grijă de tine, viața te aduce unde te aduce”, declara Gigi Becali la prosport.ro.

